بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس

شهدت مدينة أضنة بجنوب تركيا، إعداد أطول سندويش شاورما دجاج، بطول يبلغ 20 متر، في مسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

إقرأ المزيد

وتم إعداد "سندويش الشاورما" الضخمة عن طريق الشيف محمد إكرام وفريق مكون من 9 أشخاص في 20 دقيقة فقط، وجرى عرضها أمام مطعمه، كما تم تقديمها بعد ذلك للمواطنين.

haber7

وأوضح محمد إكرام أن هدفهم هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونشر مقطع الفيديو الخاص بصنع أضخم شطيرة شاورما بمواقع التواصل الاجتماعي ليحصد ملايين المشاهدات، حيث انبهر المتابعين بشكل الشاورما المنحني والطولي.

haber7

haber7

كما لفت الشيف التركي إلى أنه سيجرب العديد من الأشياء من أجل الدخول في موسوعة غينيس، موضحا أنه صنع في السابق شطيرة طولها 2.5 ثم وأخرى بطول 5 متر، ثم هذه المرة وصل إلى 20 متر.

وشدد على أنه إذا حقق رقما قياسيا ودخل الموسوعة العالمية، سيكون هذا الرقم لتركيا، وليس له فقط.

haber7

haber7

haber7

المصدر: "زمان"