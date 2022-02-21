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بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس

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بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
AP FRANKA BRUNS
مطعم شاورما
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شهدت مدينة أضنة بجنوب تركيا، إعداد أطول سندويش شاورما دجاج، بطول يبلغ 20 متر، في مسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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وتم إعداد "سندويش الشاورما" الضخمة عن طريق  الشيف محمد إكرام  وفريق مكون من 9 أشخاص في 20 دقيقة فقط، وجرى عرضها أمام مطعمه، كما تم تقديمها بعد ذلك للمواطنين.

بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
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وأوضح محمد إكرام أن هدفهم هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونشر مقطع الفيديو الخاص بصنع أضخم شطيرة شاورما بمواقع التواصل الاجتماعي ليحصد ملايين المشاهدات، حيث انبهر المتابعين بشكل الشاورما المنحني والطولي.

بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
haber7
بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
haber7

كما لفت الشيف التركي إلى أنه سيجرب العديد من الأشياء من أجل الدخول في موسوعة غينيس، موضحا أنه صنع في السابق شطيرة طولها 2.5 ثم وأخرى بطول 5 متر، ثم هذه المرة وصل إلى 20 متر.

وشدد على أنه إذا حقق رقما قياسيا ودخل الموسوعة العالمية، سيكون هذا الرقم لتركيا، وليس له فقط.

بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
haber7
بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
haber7
بالصور..شيف تركي يعد سندويش شاورما بطول 20 متر للدخول في موسوعة غينيس
haber7

المصدر: "زمان"

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