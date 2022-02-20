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صورة جريئة لعارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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صورة جريئة لعارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Gigihadid instagram
جيجي و بيلا حديد مع المصممة دونتيلا فيرساتشي
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نشرت صاحبة دار الأزياء الإيطالية دونتيلا فيرساتشي عبر حسابها على انستغرام صورة لعارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد ضمن الحملة الإعلانية للعلامة التجارية الفاخرة لربيع 2022.    

 

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وظهرت الشقيقتان عاريتان تماما، مع بعض وصلات الشعر بطول الخصر وحقائب اليد باللونين الأسود والأبيض، وحمل الثنائي تفاحة حمراء لامعة بينهما، بينما ينزلق ثعبان فوق رجل بيلا.

 وعلقت المصممة دوناتيلا فيرساتشي على الصورة "آلهة الفيرساتشي".

بدورها علقت مجلة Vanity fair  المتخصصة في الموضة على الصورة فشبهت العارضتين بـ "حواء".

وتعد الصورة، أحدث إصدار من حملة متعددة الأجزاء لدار فيرساتشي، حيث كانت دوناتيلا قد أعلنت سابقا عن انطلاقها في يناير الماضي .

 يذكر أن الشقيقتين حديد هما عارضتا أزياء أمريكيتان من أصول فلسطينية وكانت بيلا قد غردت على التويتر الأسبوع الفائت دعما لحق النساء في الهند بارتداء الحجاب.

 

المصدر: +RT انستغرام

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