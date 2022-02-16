بعد تصريحاته حول الفساد.. رسالة شديدة اللهجة من نقابة الموسيقين لحمو بيكا (فيديو)

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا حول أزمة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بعد تصريحاته حول الفساد في النقابة.

وطالب المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، حمو بيكا برفع دعوى قضائية للنائب العام ضد النقابة.

وقال طارق مرتضى في بيان لنقابة المهن الموسيقية: "سياسة نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر واضحة ومعلنة ضد الفساد، ونطالب حمو بيكا إن كان لديه مستندات تؤكد هذه الاتهامات يتقدم بها فورا إلى النيابة العامة وسوف يكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين".

وأوضح مرتضى: "هذا لا يعد إجازة أو تصريحا من النقابة لحمو بيكا بالغناء لأنه سبق أن تقدم للاختبار بالنقابة ورسب أمام لجنة من كبار رجال الموسيقى والغناء في مصر".

وأضاف أن هاني شاكر أكد "أن شعار النقابة لا للتراجع عن حماية المهنة والمجتمع من حالة الإسفاف والتردي التي تفشت مؤخرا".

وكان بيكا أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته وأزمته الصحية الجمعة الماضي، بعد عرض حلقته بمشاركة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ببرنامج "كلام الناس".

المصدر: موقع "المصري اليوم"