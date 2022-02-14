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بالفيديو.. ثور هائج يتجول داخل حي سكني في السعودية

متفرقات

بالفيديو.. ثور هائج يتجول داخل حي سكني في السعودية
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انتشر في مواقع التواصل بالسعودية مقطع فيديو يوثق قيام ثور هائج في مدينة جدة بالهجوم على السيارات والأفراد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو، وثقه أحد المواطنين، يظهر لحظة تجول ثور هائج داخل منطقة قيل إنها حي الصفا بجدة، مما تسبب في حالة من الذعر للمارة وقائدي السيارات، إذ يركض الثور مسرعا بين المركبات، كما أنه يقوم بنطح أحد الأشخاص وطرحه أرضا.

هذا وبين الفيديو كيف جاب الثور في الطرقات وتسبب في إرباك حركة السير، كما هاجم سيارة أحد الأشخاص، في حين قال موثق الفيديو إن أحد الأشخاص كان يمسك ساطورا في يده لحظة وقوف الثور أمامه.

المصدر: RT

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