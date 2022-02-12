إنقاذ شاب إفريقي في دبي من حادث "غريب جدا"

تمكنت الشرطة الإماراتية في دبي، بالتعاون مع الجهات المختصة، من إنقاذ شاب إفريقي تعرض لحادث غريب من نوعه، حيث سقط داخل لوحة إعلانية لمحل تجاري، ولم يتمكن من الخروج منها.

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وقال العقيد عمر موسى حسن عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف إن "الشاب "ش.ض" البالغ من العمر 19 عاما، اختلف مع الأشخاص الذين يقطن معهم في الطابق الأول بإحدى البنايات بمنطقة نايف، الأمر الذي أغضبه ودفعه للدخول إلى دورة المياه".

وتابع: "الشاب قرر الخروج من نافذة دورة المياه ومغادرة الشقة، وتمكن بالفعل من إخراج جسمه من النافذة، لكنه فقد السيطرة وسقط داخل اللوحة الإعلانية للمحل التجاري المتواجد في الطابق الأرضي، ولم يتمكن من الخروج نتيجة تعرضه إلى إصابات وانحشار جسمه في المكان"، لافتا إلى أن "صاحب المحل التجاري شاهد الشاب العالق بلوحة محله، فقدم بلاغا إلى مركز القيادة والسيطرة، وتوجهت فرق الإنقاذ البري والدفاع المدني في دبي لمكان الواقعة، وعملت على إخراج الشاب ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرض لها"، إذ تمت عملية الإنقاذ بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

المصدر: "الإمارات اليوم"