الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم: أنا الأولى في إثارة الجدل (فيديو)

عادت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم لإثارة الجدل من جديد بنشرها فيديو جديدا عبر سناب شات تتحدث فيه عن إثارة الجدل.

وكشفت بدور البراهيم جدلا واسعا بعد نشرها فيديو عن فخرها بأنها السعودية الأكثر إثارة للجدل.

وقالت عبر الفيديو: "أفتخر بأني أول سعودية مثيرة للجدل.. إلي إجوا بعدي يمكن يكونوا أكثر شهرة أو نفس الشهرة مثل هند القحطاني.. ما شاء الله حققت شهرة كبيرة.. وكمان وذ نكهة وبنات قحطان".

وأضافت "بصراحة أنا مهدية هذه الفترة.. صرت أتضايق كل ما أتكلم يصير ترند.. الموضوع صار يضايق أكتر من ما يفيد.. أنا عندي براند وبحاول أركز بشغلي.. ما أبغى إني أتشتت عنه في السوشال ميديا".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الفيديو منتقدين تعليقات البراهيم وتفاخرها بأنها الأكثر إثارة للجدل.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني