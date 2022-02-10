تركي آل الشيخ يحتفل بتجاوز موسم الرياض 10 ملايين زائر

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بوصول عدد مرتادي موسم الرياض بنسخته الثانية إلى 10 ملايين زائر منذ انطلاقه في 20 أكتوبر الماضي.

وكتب آل الشيخ عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏أكثر من 10 مليون زائر .. صار ‎#موسم_الرياض جزء من حياتهم".

أكثر من 10 مليون زائر .. صار #موسم_الرياض جزء من حياتهم 😎❤️🔥 pic.twitter.com/QC1eo4uLeS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 10, 2022

يذكر أن موسم الرياض بنسخته الثانية انطلق في 20 أكتوبر الماضي بعدد كبير من البرامج والفعاليات المتنوعة ما بين فعاليات غنائية وترفيهية ورياضية وعروض مسرحية ومعارض.

المصدر: RT