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مصر.. إصابة 15 شخصا بحادث سير مروّع في الفيوم

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مصر.. إصابة 15 شخصا بحادث سير مروّع في الفيوم
Globallookpress
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أصيب في مصر 15 شخصا بحادث سير مروع على طريق أسيوط الغربي أمام مدخل العياط، حيث اصطدم "ميكروباص" بسيارة "ربع نقل".

وتحقق النيابة في ملابسات الحادث الذي حدث مساء اليوم السبت، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

يذكر أن سيدتين قتلتا وأصيب شخصان بينهما طفل عمره 4 سنوات في وقت سابق اليوم إثر انقلاب سيارتهم على طريق أسيوط الغربي القاهرة.

المصدر: "القاهرة 24"

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