"ويلو" ساكن البيت الأبيض الجديد (صور)

انتقلت القطة "ويلو" البالغة من العمر عامين وذات الشعر القصير والخطوط الرمادية والبيضاء إلى البيت الأبيض، حيث يمكنها الآن القفز واللعب واستكشاف المنزل التاريخي.

وقال مايكل لاروزا، المتحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن: "أطلقت السيدة الأولى اسم "ويلو" على القط.. و"ويلو" هو مسقط رأسها في بنسلفانيا".

وأفاد لاروزا بأن السيدة الأولى التقت "ويلو" عندما كانت مجرد قطة في مزرعة صغيرة بولاية بنسلفانيا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن Willow تركت انطباعا كبيرا لدى جيل بايدن عام 2020 عندما قفزت على المسرح وقاطعت كلمتها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" ستكون "ويلو" أول قطة تعيش في البيت الأبيض منذ سنوات.

وقبل ذلك كانت قطة سوداء تُدعى "الهند" وتوفيت عام 2009، وعاشت في البيت الأبيض في فترة الرئيس الأمريكي الثالث والأربعين جورج دبليو بوش.

هذا، ولم يشرح مكتب السيدة الأولى سبب عدم انضمام "ويلو" للعائلة في وقت سابق، عندما كان هناك كلبان في العائلة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية