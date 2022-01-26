بالصورة.. كلب ينتظر عودة مالكته بعد وفاتها!

انتشرت صورة، قيل أنها لكلب صحفية توفيت منذ أيام، وهو جالس بحزن أمام باب منزلها ينتظر عودتها.

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وقالت صحيفة "the mirror"، إن الكلب يعود للصحفية المكسيكية، لورد مالدونادو لوبيز، التي قتلت بالرصاص في سيارتها، يوم الأحد، في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية.

وتم تصوير كلبها المحبوب، شاتو، وهو جالس في انتظار عودتها.

المصدر: the mirror



وتظهر الصورة، الكلب شاتو، وهو يجلس حزينا على عتبة باب المنزل في حي سانتي في، كما لو أن لوبيز ستعود من العمل مثل أي يوم آخر.

المصدر: the mirror