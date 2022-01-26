موقف محرج لشمس الكويتية بعد محاولتها تقبيل شيف إماراتي (فيديو)

تعرضت الفنانة شمس الكويتية لموقف محرج جمعها بالشيف الإمارتي، خالد حرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها يظهر لحظة قيامها بمحاولة تقبيل يد وخد خالد حرية، أثناء زيارتها والمطرب عبدالله بالخير للشيف في مطعمه.

وحاولت شمس في البداية تقبيل يده، لكنه رفض، فحاولت تقبيل خده أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يبتعد عنها قائلا: "حاشا والله إنتي بنتنا"، ثم شكرته في نهاية حديثهما.

المصدر: RT