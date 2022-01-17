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"سوبر مام".. نفوق أشهر أنثى نمر في الهند (صور + فيديو)

متفرقات

Globallookpress
نمور
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نفقت Collarwali أشهر أنثى نمر في الهند والتي كانت قد حصلت على لقب "سوبر مام" (الأم الخارقة) بعد إنجابها 29 شبلا على مدار حياتها.

ونفقت أنثى النمر مساء السبت في محمية "بنش تايغر" بوسط الهند عن عمر تجاز الـ16 عاما بسبب تقدمها في السن.

ونشر وزير ماديا براديش الدكتور ناروتام ميشرا تغريدة عبر فيها عن حزنه.

وقال: "تحية أخيرة لـ"سوبر موم ".. خبر وفاة" نمرة طوقوالي في محمية بنش تايغر والتي أنجبت 29 شبلا، أمر محزن".

من جهته، قال مدير المنتزه أشوك كومار ميشرا إنه من النادر أن تضع أنثى نمر 29 شبلا، من بينهم خمسة أشبال في حمل واحد، وأن تتمكن من مراعاة 25 شبلا بنجاح، وقد يكون ذلك ما جعلها تحصل على لقب الأم "الخارقة" بين محبي الحياة البرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أنثى النمر الجميلة والرائعة، كانت محبوبة بين زوار المحمية الطبيعية، وأنها عادة ما كانت توصف بأنها النمر الأكثر تصويرا في العالم.

المصدر: وسائل إعلام هندية

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