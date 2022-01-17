"سوبر مام".. نفوق أشهر أنثى نمر في الهند (صور + فيديو)

نفقت Collarwali أشهر أنثى نمر في الهند والتي كانت قد حصلت على لقب "سوبر مام" (الأم الخارقة) بعد إنجابها 29 شبلا على مدار حياتها.

ونفقت أنثى النمر مساء السبت في محمية "بنش تايغر" بوسط الهند عن عمر تجاز الـ16 عاما بسبب تقدمها في السن.

ونشر وزير ماديا براديش الدكتور ناروتام ميشرا تغريدة عبر فيها عن حزنه.

وقال: "تحية أخيرة لـ"سوبر موم ".. خبر وفاة" نمرة طوقوالي في محمية بنش تايغر والتي أنجبت 29 شبلا، أمر محزن".

من جهته، قال مدير المنتزه أشوك كومار ميشرا إنه من النادر أن تضع أنثى نمر 29 شبلا، من بينهم خمسة أشبال في حمل واحد، وأن تتمكن من مراعاة 25 شبلا بنجاح، وقد يكون ذلك ما جعلها تحصل على لقب الأم "الخارقة" بين محبي الحياة البرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أنثى النمر الجميلة والرائعة، كانت محبوبة بين زوار المحمية الطبيعية، وأنها عادة ما كانت توصف بأنها النمر الأكثر تصويرا في العالم.

'सुपर मॉम' को आखिरी सलाम।



29 शावकों को जन्म देने वाली पेंच टाइगर रिजर्व की 'कॉलर वाली बाघिन' की मृत्यु की खबर दुखद है।



मध्यप्रदेश को मिली टाइगर स्टेट की गौरवशाली पहचान पर कोई भी चर्चा इस सुपर मॉम के महत्वपूर्ण योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकेगी। pic.twitter.com/m82OoUyVfw — Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 16, 2022

المصدر: وسائل إعلام هندية