"الماماتوس".. ظاهرة نادرة في سماء المسجد النبوي (صور)
شهدت سماء المسجد النبوي ظاهرة "الماماتوس" الفريدة تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة وأجواء الطقس الباردة خلال الأيام الماضية.
ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوي على حسابها عبر "تويتر" صورا للغيوم، بالإضافة إلى فيديو لهطول الأمطار على المسجد النبوي بالمدينة المنورة.
#المسجد_النبوي اليوم pic.twitter.com/4ETKbu3NIf— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) January 10, 2022
سحب "الماماتوس" على المدينة المنورة pic.twitter.com/PzXMIAiNgS— MUNA_ALKAABI🇦🇪🐎 (@Meem_SHJ) January 12, 2022
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم #المسجد_النبوي— shhd (@f_w2013) January 12, 2022
سحب
"الماماتوس" pic.twitter.com/ugAwkbYSa2
#صورة_اليوم#مقتبس— ḾÏLĀ Ⓜ️👼🐼💙 (@Chocolate_De3) January 13, 2022
سحب الماماتوس فوق المدينة المنورة ☁️☁️🕌♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/J2FcJLhH00
#فيديو— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) January 10, 2022
أمطار الخير على المسجد النبوي #امطار_المدينه#المسجد_النبويpic.twitter.com/sJ1yfzwO1o
سحب الماماتوس ،— NoorAldean (@Noonoorcom) January 10, 2022
جميل https://t.co/9P2qtrfrfRpic.twitter.com/otGo8YWv2W
وسحب الماماتوس من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وإثارة للدهشة، فمظهرها غريب جدا ويشبه الفقاقيع المحدبة، وهي بالتالي تختلف تماما عن الغيوم التي نعرفها والتي تتميز بقاعدتها المسطحة.
وتأتي سحب الماماتوس بمثابة مجموعة من السحب العنقودية المتصلة ببعضها، تشبه حبات القطن المتجعدة، أو على هيئة أنابيب طويلة وهو الشكل الكلاسيكي البارز لهذه الظاهرة.
وتتشكل هذه السحب عادة عندما تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة وأسفل هذه الطبقات طبقة جافة، لينتج عن ذلك تصاعد وهبوط سريع لتيارات الهواء التي تمتزج بقطرات المياه فتتكون سحب الماماتوس.
المصدر: وكالات
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