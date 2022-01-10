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العثور على ممثل أمريكي كوميدي مشهور ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا

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العثور على ممثل أمريكي كوميدي مشهور ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا
Globallookpress
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عثرت شرطة مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي، بوب ساغت، ميتا في غرفة بفندق في المدينة.

ونشرت الشرطة تغريدة جاء فيها، "استلمنا بلاغا عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف.. الرجل هو "بوب ساغت.. كان ميتا لحظة وصول الشرطة، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث. لم يجد المحققون أي علامات اعتداء أو تعاطي مخدرات".

وعرف ساغت (65 عاما) بدوره في شخصية داني تيرنر، في مسلسل Full House الكوميدي الشهير.

ووفقا لحسابه على تويتر، فقد كان يجري جولة كوميدية بولاية فلوريدا.

ونشر دعوة لحضور عروضه، السبت، وفيها يظهر أنه أقام عرضا كوميديا في اليوم ذاته.

العثور على ممثل أمريكي كوميدي مشهور ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا

المصدر: RT

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