العثور على ممثل أمريكي كوميدي مشهور ميتا في غرفته بأحد فنادق فلوريدا

عثرت شرطة مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي، بوب ساغت، ميتا في غرفة بفندق في المدينة.

ونشرت الشرطة تغريدة جاء فيها، "استلمنا بلاغا عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف.. الرجل هو "بوب ساغت.. كان ميتا لحظة وصول الشرطة، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث. لم يجد المحققون أي علامات اعتداء أو تعاطي مخدرات".

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSagetpic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

وعرف ساغت (65 عاما) بدوره في شخصية داني تيرنر، في مسلسل Full House الكوميدي الشهير.

ووفقا لحسابه على تويتر، فقد كان يجري جولة كوميدية بولاية فلوريدا.

ونشر دعوة لحضور عروضه، السبت، وفيها يظهر أنه أقام عرضا كوميديا في اليوم ذاته.

Loving beyond words being on tour —And doing an all new show of standup and music. Hope to see you out there. More dates being added continually as we go further into 2022... For tickets, go to: https://t.co/nqJyTi0Dbkpic.twitter.com/ECSOpGt1K0 — bob saget (@bobsaget) December 9, 2021

المصدر: RT