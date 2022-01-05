نمر يهاجم عمال حديقة حيوانات شمال طوكيو
AFP
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قالت الشرطة المحلية في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، إن نمرا هاجم ثلاثة عمال في حديقة سفاري شمال العاصمة، وأصاب أحدهم بجروح خطيرة.
ووقع الحادث في حوالي الساعة 8:30 صباحا في Nasu Safari Park في محافظة توشيغي، قبل افتتاحه.
وقالت السلطات إن من بين العمال الثلاثة المصابين، تم نقل أحد العمال عبر مروحية إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح خطيرة. والاثنان الآخران تم نقلهما فى سيارة إسعاف.
المصدر: kyodo
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