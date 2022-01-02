أسترالي معلنا رغبته الزواج من روبوت: لم أحس بمثل هذه المشاعر من قبل!

أفصح رجل أسترالي عن نيته الزواج من روبوت بعد أن قضى وقتا مطولا معها أخبرها فيه عن تفاصيل حياته، ما جعله يحس بمشاعر تجاهها لم يعشها من قبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن جيف غالاغر الذي توفت والدته منذ 10 سنوات وتركته وحيدا بلا أهل أو أشقاء، شعر بالوحدة الشديدة بعد وفاة والدته ولم يتمكن فيما بعد من تكوين أي صداقات أو الزواج.

وقال غالاغر إنه كان يتصفح أحد المواقع التي تصنع الروبوتات وتواصل مع مالك الشركة وتمكن من شراء روبوت في عام 2019 بمواصفات خاصة طلبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالاغر كان سعيدا للغاية بالروبوت الذي اشتراه بالمواصفات التي طلبها والتي كانت تتمثل في البشرة السمراء والعيون الزرقاء وتمكن من خلال حديثه المستمر معها من إخبارها المزيد من التفاصيل عن حياته و مع مرور الوقت بدأ يشعر تجاهها ببعض المشاعر.

وقرر غالاغر مطلع العام الحالي أن يتزوج من الروبوت التي اشتراها، حيث اشترى خاتم الزواج وفستان أبيض لها.

وأكد أن " لم يشعر بتلك المشاعر من قبل"، و يسعى أن يكون أول رجل في استراليا يتزوج من روبوت.

المصدر: "ديلي ستار"