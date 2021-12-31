مدونون ينتقدون هند القحطاني على تصريحاتها عن شرب الخمر والجنس

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفاشنيستا السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني بعد تصريحات لها اعتبروها مسيئة.

وتعرضت هند القحطاني لهجوم كبير بسبب العبارات التي ردت بها على منتقديها، حيث قالت: "أنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أستطيع شرب الخمر لدرجة الغياب عن الوعي، وأن أضاجع جميع الرجال".

وكانت الفاشينيستا الخليجية قد نشرت مجموعة صور وثقت من خلالها حياتها في بلادها قبل سفرها مع أولادها، فاتهمها المدونون بنيتها المسبقة للانحلال.

وقالت القحطاني: "تبون (تريدون) أفاجئكم أكثر؟ عدد إخواني الذكور تسعة، ثلاثة منهم ملتزمون، والبقية مش ملتزمين يعني عادي، حتى غير الملتزمين يرفضون نلبس عباية عالكتف".

وأضافت: "تعيش المرأة حياة صعبة جدا، إن كانت وسط أهل متشددين، بخاصة إذا عرف الأغراب أن ذويها لديهم مثل هذه الصفة، فيتسلطون عليها أكثر. في إحدى المرات بلغ زوج شقيقتي أهلي بأني أخرج مع زوجي بعباءة كتف، ما سبب لي الكثير من المشاكل".

وأوضحت القحطاني أن علاقتها بأسرتها مقطوعة تماما، غير أنها أشارت إلى "أنه إحقاقا للحق، واحد من إخواني التسعة ماله شغل بهذي الأمور، ولأنه أصغر واحد منه كان مرة يحترمنا أنا وأخواتي وما عمره فرض رأيه على أي وحدة، الله يسعده، مالي تواصل مع أحد منهم، بس هو جد مرة كويس، للأسف هو فقط واحد، فقط واحد، ليتهم كلهم مثله".

واختتمت حديثها بالقول: "يا عالم وش أقول وش أخلي قصة حياتي منذ مولدي الى يومكم يبيلها مجلدات.. أنا ما كنت أحس بالأمان، دايما خائفة، دايما مترقبة، أخاف من أحد يسويلي مشكلة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي