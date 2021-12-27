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إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلا من دواء ملين للأمعاء

متفرقات

إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلا من دواء ملين للأمعاء
Globallookpress
مخدر الكوكايين
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فتح القضاء الإيطالي تحقيقا في إعطاء مواطن إيطالي ابنته البالغة 5 سنوات مادة الكوكايين المخدرة مذوبة في كوب من الماء، بدلا من إعطائها ملينا للأمعاء ودواء مدرا للبول.

وأوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية أن الفتاة التي تسممت عشية عيد الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق إيطاليا)، نقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.

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وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته.

وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقا في الحادث. وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.

المصدر: "مونت كارلو" 

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