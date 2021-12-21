فنانة مصرية تتصدق بخروفين بعد مرضها وأولادها ببرد شديد (صور)

نشرت الفنانة المصرية زينة صور "ستوري" على "إنستغرام" توثق تقديمها خروفين صدقة بعد إصابتها وأولادها ببرد شديد.

وعلقت زينة على الصورة: "داووا مرضاكم بالصدقة.. وخير الصدقة الإطعام".

وظهرت زينة في صور شاركتها مع متابعيها وجمهورها وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليا، حيث وجهت رسالة لمتابعيها قائلة: "عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

وأضافت "يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض.

وحذرت الفنانة المصرية جمهورها من البرد الشديد.

المصدر: "انستغرام"