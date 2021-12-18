سانت كاترين.. مدينة مصرية بأجواء أوروبية (صور)

تستعد مدينة سانت كاترين المصرية لموسم الثلوج الذي يطلق عليه بدو سانت كاترين موسم "الرصوصة"، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر ويعيش الأهالي أجواء شتوية أوروبية.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الطقس بارد جدا وهبطت درجة الحرارة تحت الصفر، مشيرا إلى أن السكان يلجؤون لتشغيل المدافئ وإشعال الحطب طوال الليل.

من جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن درجة الحرارة سجلت بالنهار 7 درجات فوق الصفر، وليلا 4 تحت الصفر.

وأضاف العناني أن الأرصاد الجوية أشارت إلى حلول منخفض جوي كبير هذا الأسبوع ترتب عليه هطول الأمطار وتشكل السيول في معظم مدن المحافظة، وأن الأرصاد تتوقع سقوط الثلوج على مدينة سانت كاترين.

وقال موقع "المصري اليوم" إن مدينة سانت كاترين شهدت يوم الجمعة انخفاضا في درجة الحرارة وصلت لـ4 درجات تحت الصفر وسط توقعات بسقوط الثلوج في بداية موسم الشتاء.

وذكر الموقع المصري أن عشاق السفاري والثلوج يتابعون حالة الطقس لزيارة سانت كاترين في أجواء مختلفة ومشاهدة تساقط الثلوج على قمم الجبال وممارسة ألعاب التزحلق على الجليد حيث تكتسي المدينة باللون الأبيض كالعروس وسط الجبال.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء مصر مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأشارت الهئية إلى وجود حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية في البلاد يومي الأحد والاثنين.

المصدر: موقع "المصري اليوم"