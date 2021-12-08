خمس حيل ونصائح لمنع ضباب النظارات الناتج عن قناع الوجه

رغم أن ارتداء أقنعة الوجه يعد ممارسة إلزامية للحفاظ على سلامتنا مع استمرار جائحة "كوفيد-19" في الانتشار، إلا أن البعض قد يواجه تحديات أثناء القيام بذلك.

ويأتي ارتداء أقنعة الوجه مع بعض المشكلات، مثل ظهور حب الشباب والطفح الجلدي، وربما قد يكون أحد أكبر عيوب هذه الممارسة هو مقدار الضباب الذي يجتاح عدسات النظارات عند ارتداء القناع، والذي يعيق الرؤية.

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وقد يكون خلع النظارات لمسحها في كل مرة يطفو فيها الضباب، أمرا محبطا، وربما يزيد أيضا من خطر الإصابة بالعدوى. ولذا فإن مفتاح السلامة يكمن في منع أو تقليل الضباب بسبب أقنعة الوجه.

التفسير العلمي وراء سبب تكون الضباب على العدسات وبعض الحيل لإيقافه:

لماذا يحدث ضباب في نظاراتك عند ارتداء الأقنعة؟

يحدث الضباب في النظارات لسبب بسيط، وهو الاختلاف في درجات الحرارة بين أنفاسنا وعدسات النظارات والبيئة المحيطة.

ويحتوي الهواء الذي نتنفسه على جزيئات ماء يتم دفعها من خلال الأقنعة سيئة التركيب إلى عدسات نظاراتنا.

ونظرا لأن الهواء الذي نخرجه عادة ما يكون أكثر دفئا من درجة حرارة نظاراتنا، فإنه يتسبب في تكثف الهواء على العدسات الخاصة بنا وجعلها ضبابية.

طرق لمنع الضباب على النظارات

هناك العديد من النصائح والحيل لمنع الضباب على النظارات، وهذه خمس من أهم النصائح:

-لف أحزمة القناع:

أحد الاختراقات التي شوهدت عبر الإنترنت لمنع العدسات من الضبابية هي لف أحزمة القناع مرة واحدة قبل ارتدائها ووضعها خلف الأذنين.

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ومن الجانب، بمجرد أن تقوم بلفها، ستبدو الأشرطة المطاطية مثل شكل الرقم ثمانية.

ويعد هذا أمرا رائعا لإيقاف الضباب لأنه يعيد توجيه أنفاسك عن طريق الضغط قليلا نحو الأسفل على الجزء العلوي من القناع.

ورغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تخلق فجوة طفيفة بين القناع والوجه ما قد يجعلك عرضة للخطر.

اضبط الأسلاك على مستوى الأنف

يساعد السلك عند مستوى الأنف على إغلاق الجزء العلوي من القناع ويمنع تسرب الهواء الدافئ من خلاله.

وفي حين أن معظم الأقنعة الجراحية تحتوي بالفعل على أسلاك أنف مدمجة، يمكنك بسهولة صنع سلك خاص بك لأي قناع باستخدام مشابك الورق أو أسلاك المجوهرات على سبيل المثال، والتي يمكن لصقها جميعا على طول القناع بغراء القماش.

وإذا كان قناعك لا يحتوي على سلك أنف ولا يمكنك صنعه، يمكنك ببساطة تأمين الجزء العلوي والجوانب من القناع بشريط جراحي للحصول على نفس الحماية.

اغسل نظارتك بالصابون

إذا قمت بغسل النظارات بالصابون، فإن هذا يخلق طبقة رقيقة على العدسات ما يحد من ظهور الضباب.

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ويمكنك استخدام صابون خال من العطر وقم بمزجه بالماء الدافئ، ثم انقع نظاراتك فيه واتركه يجف في الهواء. وعندما ترتدي نظارتك بعد ذلك، يجب أن تمنع جزيئات الصابون الموجودة على العدسات الضباب.

ومن الأفضل ترك النظارات تنقع طوال الليل، لكن إذا كنت ترغب في ارتداء النظارات على الفور، فتأكد من مسحها برفق باستخدام أقمشة من الألياف الدقيقة، والتي تأتي عادة مع نظارتك.

استخدم المناديل

يمكنك وضع منديل تحت الجزء العلوي من القناع للمساعدة في التقاط الهواء والرطوبة والحفاظ على عدساتك خالية من الضباب.

وللقيام بهذه الحيلة اليدوية بشكل صحيح، يجب أن تطوي منديلا إلى نصفين وتضع الحافة المستقيمة على طول السلك على مستوى الأنف.

وتأكد من أن لديك إمدادات ثابتة من الأنسجة في متناول اليد حتى تتمكن من تغيير الأنسجة بمجرد أن تصبح رطبة من أنفاسك.

قم بتغيير وضع الأقنعة والنظارات

إذا سحبت قناعك وسحبت نظارتك لأسفل، فقد يمنع ذلك أنفاسك من الارتفاع لأعلى. ولكن إذا قمت بذلك، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، مثل التأكد من أن القناع لا يزال يغطي ذقنك بعد سحبه لأعلى.

المصدر: ميترو