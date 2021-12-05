الابنة الوحيدة للإمبراطور الياباني ناروهيتو تحتفل ببلوغها سن الرشد وتكشف عن هدفها

احتفلت الأميرة اليابانية أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو، اليوم الأحد، ببلوغها سن الرشد، بالقصر الإمبراطوري بوسط طوكيو بعد بلوغها العشرين يوم الأربعاء الماضي.

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وخلال هذا الاحتفال، حيت إيكو ممثلي الصحف بانحناءة وابتسمت لهم بينما كانت تضع تاجا وترتدي ثوبا أبيض طويلا، في حين أنه ليس من حق الأميرة اعتلاء عرش الأقحوان الذي يقتصر على الذكور بموجب القانون الياباني، وفق وكالة "رويترز".

وفي بيان صادر عن البلاط الإمبراطوري بمناسبة عيد ميلادها، كشفت الأميرة أنها "تريد أن تصبح راشدة قادرة على خدمة الآخرين"، وأضافت: "ممتنة جدا لكل من شاركوا في رحلتي حتى يومنا هذا".

وأشارت إلى أنه "من المحزن أن يموت الكثيرون حول العالم جراء فيروس كورونا"، معبرة عن أملها في عودة "الحياة مطمئنة ومفعمة بالنشاط" للجميع في أقرب وقت ممكن.

المصدر: "رويترز"