مودل آش: أنا أجمل امرأة سعودية والتاريخ سيذكرني! (فيديو)

أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل آش الجدل مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن جمالها وأنوثتها والغيرة.

وقالت مودل آش في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بتطبيق "سناب شات": "أيوه ناس كثيرة يموتون بالغيرة من جمالي وأنثوتي، لأن ما كثير شافوا بنت سعودية بها الجمال، وأنا أصلا أجمل سعودية، ملكة جمال السعودية ما حد قبلي ولا حد بعدي، ولا حد بيجي بعدي".

وأضافت "أنا شيء ما راح يكرره التاريخ جمالي وأنوثتي راح يتذكره كتب والتاريخ كله".

وتابعت مودل آش قائلة: "أنا أجمل امرأة في عالمكم أيها البشر أنا أجمل مخلوق ظن شوفوا جمالي الناس تراني من الشاشة تتحسن نفستها يتعدل مزاجها، يروقون وهم رايحين للدوام أسوء مكان ليش لأن أنا هرمون السعادة أغلب الشباب إذ مش كل الشباب يحبوني فحرام بعض الناقصات مو البنات الواثقات في نفسهم لا يحبوني".

جدير بالذكر أن عارضة الأزياء السعودية تقيم في الولايات المتحدة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي