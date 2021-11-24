مصر.. زوجة "بيغ رامي" الأولى توجه رسالة له: "أنت هتفضل قلبي"

نشرت مروة المغربي الزوجة الأولى لبطل كمال الأجسام المصري العالمي رامي السبيعي "بيغ رامي" صورة جديدة لهما، عقب تغيير الصورة الشخصية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب.

وكتبت المغربي على الصورة في رسالة لزوجها: "هتفضل قلبي"، وذلك بعد ساعات من نشرها ذات الصورة دون أي تعليق.

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وتظهر المغربي في الصورة في مقدمة يخت بإحدى المدن الساحلية وبجوارها "بيغ رامي" وهو يحتضنها، في لحظة تعبر عن لحظات رومانسية.

وفي 19 نوفمبر الحالي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإجبارية بنبأ زواج السبيعي من امرأة ثانية.

وأفاد "القاهرة 24" بأن السبيعي يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر وتجري الترتيبات في الوقت الحالي، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي ولديه منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

ويعد ممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، والذي يعرف بلقب "بيغ رامي"، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ولد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

المصدر: "القاهرة 24" + RT