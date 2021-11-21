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فرنسا.. بيع برميل من النبيذ في مزاد خيري بـ800 ألف يورو (صورة + فيديو)

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فرنسا.. بيع برميل من النبيذ في مزاد خيري بـ800 ألف يورو (صورة + فيديو)
Reuters
براميل من النبيذ
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أعلنت دار "سوذبي" للمزادات مساء يوم الأحد بيع برميل نبيذ "بريزيدينتس" (President’s barrel) سعته 228 لترا مقابل 800 ألف يورو، بسعر تاريخي.

واجتمع التجار والمستوردون والمشترون من جميع أنحاء العالم يوم الأحد لحضور المزادات الخيرية في Hospices de Beaune، وهي عملية بيع نظمتها Sotheby's هذا العام.

وتهدف الأرباح إلى الحفاظ على التراث وتحديث معدات المستشفيات للمؤسسة التي تأسست في القرن الخامس عشر.

وقالت Sotheby's إنه تم بيع البرميل مقابل 800 ألف يورو بعد معركة مزايدة استمرت 15 دقيقة.

وستذهب أموال عملية البيع إلى "الاتحاد الوطني للتضامن مع المرأة" ومعهد كوري. المنظمة الأولى تحارب العنف ضد المرأة، والثانية ترعى البحوث الطبية لمحاربة سرطان الثدي.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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