"بيغ رامي" يتعاقد على بطولة عمل فني يعرض في رمضان 2022

تعاقد البطل العالمي "بيغ رامي" مع المنتج أحمد سمير على بطولة عمل فني هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون له بصمة واضحة مثل بعض النماذج العالمية.

ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات النهائية للعمل الفني، الذي تشارك فيه نخبة كبيرة من المحترفين العالميين، وسيعرض في رمضان المقبل.

وتعد هذه التجربة الأولى للبطل رامي في مجال الفن، بعد أن ترك بصمة عالمية في المجال الرياضي، وأصبح له اسم كبير في المحافل الرياضية العالمية.

وممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، الذي يعرف بلقب "بيغ رامي" لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ولد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأصبح "بيغ رامي" بطلا لـ"مستر أوليمبيا" لعامي 2020 و2021، في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، والتي تُعد كبرى وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية