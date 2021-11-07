كيف يمكن تحديد الخرمال غير القابض؟

قال أندريه ماتفيف شيف الطبخ الروسي المعروف، إن الخرما أو الخرمال أو البرسيمون، الذي يباع في الأسواق، ينقسم إلى نوعين: البرسيمون الشائع وما يسمى بـ "الملكي".

وكشف الخبير كيف يمكن للمستهلك العادي، تحديد الخرمال الناضج وغير القابض، وبالتالي اللذيذ وحلو الطعم. وذكر أنه في كل حالة، هناك معايير خاصة مهمة لتحديد الثمرة الناضجة التي لا تقبض الفم واللسان عند تناولها.

وأضاف: "قبل كل شيء، يجب أن تكون الأوراق والسيقان جافة وذات لون داكن، ويجب أن تكون الثمرة بحد ذاتها لامعة وناعمة، بدون أي بقع أو خدوش. ويجب أن تكون قشرتها الخارجية ناعمة ومستوية ولونها أحمر فاتح. وإذا كانت هناك بقع على القشرة، فهذا يعني أن الثمرة نضجت منذ فترة".

ونوه بوجود قواعد اختيار خاصة، لانتقاء ثمار ما يسمى بالنوع "الملكي" بها.

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كقاعدة عامة، الثمرة من هذا النوع، لا تقبض الفم عند تناولها، لأنها لا تحتوي على العفص (أو التانين) هي محتويات فجوية ذات خواص فينولية. لكن رغم ذلك، يجب اختيار هذه الثمار بعناية.

ثمرة النوع "الملكي"، يجب أن تكون صغيرة الحجم، وذات رائحة عطرية واضحة، ولون قشرتها الخارجية بني أو عنابي. كما أن اللب من الداخل بلون الشوكولاتة تقريبا.

وشدد ماتفييف على أنه، يجب أن تكون هناك بذور داخل ثمرة النوع "الملكي". وعدم وجود هذه البذور يعني أنه لم يتم تلقيحها، وبالتالي فهي قابضة وقاسية جدا.

المصدر: نوفوستي