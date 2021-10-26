الأردن.. سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتدهس عددا من الأشخاص في سوق المفرق (فيديو)
Reuters
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو وثق حادث دهس في سوق المفرق، 80 كم شمال العاصمة الأردنية عمان.
وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل السوق في المفرق، ما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.
وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال.
وأثار اقتحام السائق للسوق الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.
سيدة تفقد السيطرة على مركبتها، وتدهس عدد من المواطنين في سوق.!#الاردن#المفرقpic.twitter.com/5G0kJBMP8s— رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) October 24, 2021
المصدر: وسائل إعلام أردنية
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