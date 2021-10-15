قمصان مانديلا الشهيرة للبيع في مزاد

تبيع عائلة الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي، الراحل نيلسون منديلا، متعلقات شخصية له، وذلك للمساعدة في دفع تكلفة حديقة تذكارية يتم بناؤها على شرفه.

ومن بين حوالي 100 قطعة ستعرض للبيع، قمصان مانديلا المزركشة التي كان يرتديها في المناسبات الرسمية.

وقال أرلان إيتينجر، رئيس دار "جيرنسيز" للمزادات ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة وعبر الإنترنت في 11 ديسمبر، إن هذه القمصان "كانت تجلب السعادة للزعيم العظيم وتميزه عن الساسة الآخرين".

كما يتم بيع هدايا من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورؤساء دول آخرين، إضافة إلى نظارات وحقائب وسراويل مانديلا، لتمويل حديقة نيلسون مانديلا للحرية في كونو بجنوب أفريقيا التي دُفن جثمانه فيها.

وتوفي مانديلا في 2013 عن عمر 95 عاما في منزله في جوهانسبرغ.

المصدر: وكالات