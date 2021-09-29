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ما لغز وجود قطيع خنازير في مطار أمستردام الدولي؟

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ما لغز وجود قطيع خنازير في مطار أمستردام الدولي؟
Reuters Russell Cheyne
خنازير
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استقدمت سلطات مطار سخيبهول بالعاصمة الهولندية أمستردام قطيعا من الخنازير لإبعاد الطيور عن الطائرات، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الوكالة أن 20 خنزيرا تم إحضارها من المزارع المجاورة وتتلخص مهمتها في أكل بقايا الشمندر في حقول المنطقة بعد حصاده.

وبما أن الشمندر يعتبر طعاما مفضلا للإوز البري تجذب الحقول المحيطة بالمطار أسرابا كبيرة من هذه الطيور، مما يمثل خطرا على الطائرات، حيث سجلت حوادث تحطم طائرات نتيجة اصطدامها بالطيور.

 

المصدر: "راديو سبوتنيك"

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