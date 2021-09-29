84 ألف دولار مقابل لوحتين فارغتين

منح متحف كونستن للفن الحديث في الدنمارك 84 ألف دولار للفنان جينس هانينغ لتكرار عمل فني سابق، إلا أنه سلّم المتحف لوحتين فارغتين وقال إن عنوانهما "خذ المال واركض".

وطلب من هانينغ إعادة رسم اثنين من أعماله السابقة: "متوسط ​​الدخل السنوي الدنماركي لعام 2010" و"متوسط ​​الدخل السنوي النمساوي" الذين عرضا عام 2007، وهما عمل نقدي لإظهار الفرق في متوسط ​​الدخل في البلدين، والذي يبلغ 37800 ألف دولار في الدنمارك و29000 دولار في النمسا.

وقال مدير المتحف لاس أندرسون إنه تم أيضا إعطاء هانينغ 6 آلاف يورو إضافية لتحديث العمل، وبموجب العقد فإن مبلغ الـ84 ألف دولار كان يجب سداده عند إغلاق المعرض في 16 يناير 2022.

Followers of #moneyart beware: Danish artist #JensHaaning has pulled of a caper called #takethemoneyandrun. He was commissioned to recreate a piece showing in cash the average wages of a worker in Denmark and Austria. All they got was the glass and tape where the cash used to be pic.twitter.com/QMterBzmaV — Money Machine (@para_paramoney) September 27, 2021

ولفت إلى أن هانينغ وافق على شروط العقد، ولكن عندما حان موعد التسليم، وأضاف: "تلقيت بريدا إلكترونيا منه قال فيه إنه قام بعمل فني جديد وغير عنوان العمل إلى Take the Money and Run، والإطارات التي كان يجب ملؤها بالنقود فارغة".

بدوره، قال هانينغ في بيان صحفي: "كانت الفكرة وراء ذلك هي إظهار كيف يمكن استخدام الرواتب لقياس قيمة العمل وإظهار الاختلافات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن من خلال تغيير عنوان العمل إلى "خذ المال واركض"، ألقيت الضوء على حقوق الفنانين وظروف عملهم من أجل وضع معايير أكثر إنصافا في صناعة الفن".

المصدر: cbs news