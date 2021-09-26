"بالقتل الرحيم".. إنهاء حياة دب قطبي حطم الرقم القياسي في طول العمر

قالت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، إنه تم بالقتل الرحيم، إنهاء حياة أكبر دب قطبي عمرا في حدائق الحيوانات بأمريكا الشمالية.

وذكرت إدارة الحديقة، أنه تم إنهاء حياة الدبة القطبية "ليلي الثلجية" في يوم يوم 24 سبتمبر، عن عمر 36 عاما، بسبب سوء حالتها الصحية.

It's with a heavy heart we announce the passing of Snow Lilly. Due to declining health, she was humanely euthanized yesterday (9/24).



At 36, she was the oldest polar bear in human care in North America, showing the excellent care provided by her team 💚 pic.twitter.com/kSAzwtyMp8 — 🎃👻Boo at the Zoo: Drive Thru!🎃👻 (@MilwaukeeCoZoo) September 25, 2021

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته يوم السبت على صفحتها في فيسبوك: "نعلن بقلب حزين، أنه تم إنهاء حياة أكبر دب قطبي كان يعيش في حدائق الحيوان بأمريكا الشمالية".

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وأوضحت قناة CNN، أنه وفقا لجمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للدببة القطبية التي لا تعيش طليقة، 23.4 عام، أما الدببة القطبية التي تعيش في البرية، فيتراوح هذا المؤشر بين 15 و 18 عاما في المتوسط.

المصدر: تاس