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"بالقتل الرحيم".. إنهاء حياة دب قطبي حطم الرقم القياسي في طول العمر

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قالت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، إنه تم بالقتل الرحيم، إنهاء حياة أكبر دب قطبي عمرا في حدائق الحيوانات بأمريكا الشمالية.

وذكرت إدارة الحديقة، أنه تم إنهاء حياة الدبة القطبية "ليلي الثلجية" في يوم يوم 24 سبتمبر، عن عمر 36 عاما، بسبب سوء حالتها الصحية. 

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته يوم السبت على صفحتها في فيسبوك: "نعلن بقلب حزين، أنه تم إنهاء حياة أكبر دب قطبي كان يعيش في حدائق الحيوان بأمريكا الشمالية". 

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وأوضحت قناة CNN، أنه وفقا لجمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للدببة القطبية التي لا تعيش طليقة، 23.4 عام، أما الدببة القطبية التي تعيش في البرية، فيتراوح هذا المؤشر بين 15 و 18 عاما في المتوسط.

المصدر: تاس  

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