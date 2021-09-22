ريانا تثير إعجابا واسعا بين متابعيها بصور"جريئة"  

أثارت النجمة الموسيقية الأمريكية، المطربة ريانا، اهتماما واسعا بين متابعيها حيث نشرت صورا جديدة توثقها في زي جريء.

وتظهر سلسلة صور نشرت في منصة "إنستغرام" على حساب ريانا المغنية البالغة 33 عاما من عمرها وهي ترتدي سترة شفافة لامعة من تصميم علاماتها للأزياء "Savage x Fenty"، وتكمل مظهرها بقلادة وأقراط ذهبية كبيرة.

وأرفقت ريانا التدوينة بتعليق أعلنت فيه عن مجموعة أزياء جديدة لعلاماتها سيتم عرضها لأول مرة يوم 24 سبتمبر.

وأثارت الصور إعجابا واسعا لدى متابعي المغنية حيث أشادوا بجمالها بينما اعترف البعض بـ"حبهم" لها.

المصدر: RT