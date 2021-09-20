نجوم فرقة BTS الكورية في الأمم المتحدة (فيديو)

أدلى فريق موسيقى البوب BTS الكوري الجنوبي، خطابا من مقر الأمم المتحدة، واسترعى الانتباه بشكل كبير حيث تناول مسائل مثل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وقضايا الشباب وتعافي كوكب الأرض.

أعضاء الفريق الغنائي السبعة وقفوا أمام الرخام الأخضر في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال فعالية "لحظة أهداف التنمية المستدامة" للمساعدة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 بما فيها القضاء على الفقر المدقع والحفاظ على الكوكب وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال آر إم، قائد الفريق الغنائي: "كل اختيار نقوم به هو بداية تغيير، وليس النهاية".

"All seven of us of course received vaccinations."



-- @BTS_twt came to UNHQ to support action for the #GlobalGoals & a better world for everyone, stressing that they are doing their part and have all been vaccinated against #COVID19. https://t.co/zn7vVo5Xovpic.twitter.com/NSZKw5gLsX — United Nations (@UN) September 20, 2021

وقدم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، نجوم موسيقى البوب باعتبارهم مبعوثين رئاسيين خاصين و"مجموعة استثنائية من الشباب متصلة بالشباب في كل أنحاء العالم".

تناوب أعضاء الفرقة الحديث على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال فترة السبع دقائق التي خصصت لهم.

لكن حديثهم لم يقتصر على أهداف الأمم المتحدة فحسب، بل كشف الفريق أيضا عن أغنيته المصورة الجديدة "تصريح بالرقص" والتي جرى تصويرها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ورددت المجموعة أغنيتها "لا داعي لتكرار الحديث، فقط قم بالمهمة" وهم يزينون الطريق من قاعة الجمعية للأمم المتحدة نحو الحديقة المطلة على نهر إيست ريفر، رقصا.

"We thought the world has stopped, but it continues to move forward. Every choice we make is the beginning of change."



-- @BTS_twt came to UNHQ to support action for the #GlobalGoals & a better world for everyone.



Watch their special musical performance and get inspired. pic.twitter.com/ZQG4pDA61V — United Nations (@UN) September 20, 2021

المصدر: AP