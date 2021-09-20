شقيقتان يابانيتان تدخلان موسوعة "غينيس" كأكبر التوائم سنا في العالم

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شقيقتين يابانيتين تم اعتمادهما من قبل الموسوعة باعتبارهما أكبر توأم متطابق في العالم يبلغان من العمر 107 أعوام و 330 يوما.

ولدت الشقيقتان أومينو سومياما وكومي كوداما في جزيرة شودوشيما في غرب اليابان في 5 نوفمبر 1913، وهما الأخوان الثالث والرابع من بين 11 شقيقا.

وقالت "غينيس" في بيان إن الشقيقتين حتى الأول من سبتمبر حطمتا الرقم القياسي السابق البالغ 107 سنوات و175 يوما الذي سجلته الشقيقتان التوأم اليابانيتان المشهورتان كين ناريتا وجين كاني.

وتم فصل سومياما وكوداما بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية، عندما تم إرسال كوداما للعمل كخادمة في أويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية في جنوب اليابان. وتزوجت لاحقا هناك، في حين بقيت سمياما في الجزيرة التي أبصرت الشقيقتان النور فيها، ولديها عائلتها.

المصدر: abc news