العثور على فتاة بعد 14 عاما من اختطافها

أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على فتاة من ولاية فلوريدا اختفت قبل 14 عاما، حيث اختطفت عندما كانت في السادسة من عمرها.

ووفقا لإدارة شرطة كليرمونت فإن أنجليكا فنسيس سالغادو والدة جاكلين هيرنانديز البالغة الآن 19 عاما واختفت عام 2007، قالت إن "فتاة اتصلت بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنتها المخطوفة"، وأخبرتها أنها في المكسيك وتريد مقابلتها على الحدود في تكساس في 10 سبتمبر.

وقالت إنه تم ترتيب اللقاء ومن ثم تم اعتراضهن ​​من قبل السلطات عند نقطة الدخول الحدودية في لاريدو تكساس، حيث سعى المسؤولون لتأكيد ما إذا كانت جاكلين هيرنانديز هي الفتاة المفقودة.

Side-by-sides of what Jacqueline Hernandez looked like when she went missing at age 6, an age-progressed picture of what investigators thought she would've looked like when she was 11, and what she looks like now at 19. @WFTVpic.twitter.com/WMCZfaYHE0 — Christy Turner (@CTurnerWFTV) September 14, 2021

وقال تقرير الشرطة: "بناء على الوثائق المقدمة إلى شرطة أنجيليكا وكليرمونت، تبين أن الفتاة جاكلين هيرنانديز التي اختطفت من والدتها عام 2007 وتم لم شمل جاكلين مع والدتها".

ونشرت الشرطة في وقت لاحق صورة للاثنين وهما تتعانقان.

وفي عام 2007، قالت وزارة إنفاذ القانون في فلوريدا إن هيرنانديز "اختطفها والدها بابلو هيرنانديز" في 22 ديسمبر من ذلك العام.

وصدرت بحقه مذكرة بحث، واشتبه المحققون في أنه ربما يكون قد أخذ هيرنانديز إلى المكسيك.

الصورة من "تويتر"

المصدر: "الإندبندنت"