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العثور على فتاة بعد 14 عاما من اختطافها

متفرقات

العثور على فتاة بعد 14 عاما من اختطافها
الصورة من "تويتر"
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أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على فتاة من ولاية فلوريدا اختفت قبل 14 عاما، حيث اختطفت عندما كانت في السادسة من عمرها.

ووفقا لإدارة شرطة كليرمونت فإن أنجليكا فنسيس سالغادو والدة جاكلين هيرنانديز البالغة الآن 19 عاما واختفت عام 2007، قالت إن "فتاة اتصلت بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنتها المخطوفة"، وأخبرتها أنها في المكسيك وتريد مقابلتها على الحدود في تكساس في 10 سبتمبر.

وقالت إنه تم ترتيب اللقاء ومن ثم تم اعتراضهن ​​من قبل السلطات عند نقطة الدخول الحدودية في لاريدو تكساس، حيث سعى المسؤولون لتأكيد ما إذا كانت جاكلين هيرنانديز هي الفتاة المفقودة.

وقال تقرير الشرطة: "بناء على الوثائق المقدمة إلى شرطة أنجيليكا وكليرمونت، تبين أن الفتاة جاكلين هيرنانديز التي اختطفت من والدتها عام 2007 وتم لم شمل جاكلين مع والدتها".

ونشرت الشرطة في وقت لاحق صورة للاثنين وهما تتعانقان.

وفي عام 2007، قالت وزارة إنفاذ القانون في فلوريدا إن هيرنانديز "اختطفها والدها بابلو هيرنانديز" في 22 ديسمبر من ذلك العام.

وصدرت بحقه مذكرة بحث، واشتبه المحققون في أنه ربما يكون قد أخذ هيرنانديز إلى المكسيك.

العثور على فتاة بعد 14 عاما من اختطافها
الصورة من "تويتر"

المصدر: "الإندبندنت"

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