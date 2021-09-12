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مصر.. إعلان مرتقب عن كشف أثري جديد من عهد بناة الأهرامات في الفيوم

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مصر.. إعلان مرتقب عن كشف أثري جديد من عهد بناة الأهرامات في الفيوم
RT
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ذكرت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار المصرية أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار هرم سيلا بمحافظة الفيوم.

وأشارت المصادر بحديث لـ"القاهرة 24" إلى أن الكشف الجديد يتميز بالاختلاف عن الاكتشافات الماضية في منطقة آثار الفيوم، لافتة إلى أن الكشف الجديد يعود إلى عصر الدولة المصرية القديمة.

وأضافت أن الكشف الجديد يشابه الكشف الأخير بمنطقة آثار الإسكندرية وهو عبارة عن مبنى أثري قديم يعود إلى عصر الدولة القديمة والمسمّاة عصر بناة الأهرامات، وعثر به على أجزاء من تماثيل مصنوعة من المرمر المصري والتي تخص عددا كبيرا من ملوك الدولة القديمة وغيرها.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف أجزاء من تماثيل من المرمر المصري، لافته إلى أن الكشف جاء بواسطة البعثة المصرية بواسطة المجلس الأعلى للآثار، والتي تعمل حفائر بجبانة في المنطقة المحيطة بهرم سيلا.

المصدر: القاهرة 24

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