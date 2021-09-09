الكويت.. بيع خروف مقابل 200 ألف دولار (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع خروف بقيمة 60 ألف دينار (حوالي 200 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني في الكويت.

وظهر في الفيديو خروف أبيض كبير وبجانبه شخص يعرضه للبيع في المزاد وهو يصرخ "60 ألف دينار".

ولم يعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو من اشتراه.

فيديو / بيع خروف بقيمة 60 ألف دينار في مزاد علني في الكويت. pic.twitter.com/7QGdTdIeUq — المجلس (@Almajlliss) September 8, 2021

المصدر: RT