حيلة بسيطة يمكن أن تساعدك في العثور على تذاكر طيران أرخص

هناك عدد من الاستراتيجيات التي يتبعها الناس عند شراء تذاكر الطيران، من شرائها قبل أشهر إلى البحث عن الرحلات فقط في أيام معينة من الأسبوع.

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وفي حين أن فائدة هذه الاستراتيجيات مشكوك فيها، إلا أن هناك نصيحة واحدة لتوفير المال يجب على جميع المسافرين استخدامها عند البحث عن الرحلات الجوية، كما يقول سكوت كيز، مؤسس Scott's Cheap Flights، الموقع الإلكتروني المتخصص في البحث عن تذاكر الطيران وحجزها.

وعند شراء تذاكر طائرة لمجموعة من المسافرين، يوصي كيز دائما بمقارنة أسعار المجموعة الكاملة بسعر مقعد واحد أو مقعدين فقط على نفس الرحلة.

وعادة ما تبيع شركات الطيران تذاكرها في "فئات"، كما أخبر كيز قناة CNBC Make It. وهذا يعني أن رحلة ما، على سبيل المثال، قد تحتوي على 10 تذاكر متاحة مقابل 99 دولارا، و15 تذكرة متاحة مقابل 129 دولارا، و30 أخرى متاحة مقابل 149 دولارا، وهكذا. وبعد بيع الفئة الأرخص، يتم عرض تذاكر باهظة الثمن للعملاء الذين يبحثون عن رحلات جوية.

وهذا يعني أنه إذا كانت أسرة مكونة من أربعة أفراد تبحث عن رحلة، فإن نظام التذاكر في شركة الطيران لن يعرض لهم سوى التذاكر في الفئة التي لا تزال تتسع لأربعة مقاعد.

ويقول كيز: "إذا لم يتبق سوى مقعدين في الفئة الأرخص، وكنت تحتاج إلى ثلاث تذاكر، فسيصعدونك إلى المجموعة التالية. وعلى حد علمي، تتبع جميع شركات الطيران تقريبا الطريقة نفسها لبيع التذاكر".

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وفي رحلته الأخيرة من بورتلاند بولاية أوريغون إلى نيويورك، كان كيز يبحث عن تذكرة سفر لثلاثة أشخاص. عندما نظر إلى سعر ثلاثة مقاعد، عُرضت عليه ثلاث تذاكر مقابل 178 دولارا لكل منها. ولكن عندما غير بحثه إلى راكبين، انخفضت تكلفة التذكرة إلى 117 دولارا لكل منهما.

وهذا لأن النظام كان لديه تذكرتين متبقيتين في فئة 117 دولارا، وقام تلقائيا بنقله إلى المجموعة الأكثر تكلفة عندما بحث عن الثلاث معا. وانتهى به الأمر بشراء تذكرتين بسعر 117 دولارا ، وواحدة بسعر 178 دولارا.

ويقول: "انتهى بي الأمر إلى توفير 120 دولارا عن طريق حجز قائمة انتقائية بدلا من مجموعة كاملة.و"لن ينجح الأمر في كل مرة، ولكن معرفة أن تتحقق دائما مما إذا كان حجز عدد أقل من التذاكر سيكون أرخص في وقت واحد هو وسيلة بسيطة في كثير من الأحيان لتوفير حفنة من المال".

ويوصي كيز أيضا بأن يقوم الأشخاص الذين يستخدمون هذه الطريقة بالاتصال بشركة الطيران بعد شراء تذاكرهم للحصول على مسارات منفصلة مدمجة في حجز واحد.

ويقول: "بهذه الطريقة إذا تم إلغاء الرحلة أو تأخيرها، فسيتم التعامل مع الجميع مثلا بدلا من شخصين ربما يتم وضعهما في رحلة مختلفة عن رحلة الشخص الثالث".

المصدر: cnbc