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كيف يبدو الإعصار فوق سواحل أمريكا من الفضاء؟ (صورة)

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كيف يبدو الإعصار فوق سواحل أمريكا من الفضاء؟ (صورة)
Reuters Alexandre Meneghini
اقتراب إعصار "إيدا" من سواحل كوبا
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التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي من على متن المحطة الفضائية الدولية صورة لإعصار "إيدا" الذي يقترب حاليا من سواحل الولايات المتحدة.

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وعلق نوفيتسكي على الصورة في تصريح نقلته المؤسسة الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية "روس كوسموس" جاء فيه: "نشاهد من على متن المحطة الفضائية الدولية إعصار إيدا وهو يتجه نحو سواحل الولايات المتحدة بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة".

كيف يبدو الإعصار فوق سواحل أمريكا من الفضاء؟ (صورة)صورة فضائية لإعصار "إيدا"

ويصف خبراء إعصار "إيدا" بأنه الأقوى منذ الـ 170 سنة الماضية.

 

المصدر: "نوفوستي"

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