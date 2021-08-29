كيف يبدو الإعصار فوق سواحل أمريكا من الفضاء؟ (صورة)
Reuters Alexandre Meneghini
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التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي من على متن المحطة الفضائية الدولية صورة لإعصار "إيدا" الذي يقترب حاليا من سواحل الولايات المتحدة.
وعلق نوفيتسكي على الصورة في تصريح نقلته المؤسسة الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية "روس كوسموس" جاء فيه: "نشاهد من على متن المحطة الفضائية الدولية إعصار إيدا وهو يتجه نحو سواحل الولايات المتحدة بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة".
ويصف خبراء إعصار "إيدا" بأنه الأقوى منذ الـ 170 سنة الماضية.
المصدر: "نوفوستي"
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