خطط لتصنيع ملابس للموتى في أوكرانيا

أعلنت إحدى وكالات الجنازات في أوكرانيا عبر صفحتها في "فيسبوك" عن خططها لتصنيع ملابس خاصة للموتى.

وأرفقت الوكالة إعلانها هذا بصور لعارضات أزياء وهن مستلقيات في توابيت وعليها أزياء متنوعة الألوان والموديلات.

وجاء هذا الخبر بعد شهرين من ورود أنباء عن إقامة معرض في العاصمة الأوكرانية كييف تم فيه عرض لباس الموتى على الجمهور، بالإضافة إلى مجموعة من التوابيت الخشبية المتنوعة المصممة على طراز الرسوم المتحركة.

المصدر: "سبوتنيك"