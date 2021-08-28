في ثاني حادثة خلال أسبوع.. أفغانية تضع مولودها في رحلة إجلاء إلى بريطانيا

أعلنت الخطوط الجوية التركية أن امرأة أفغانية وضعت طفلة على متن رحلة إجلاء متجهة إلى بريطانيا فجر السبت، وأن طاقم الطائرة ساعد الحامل في الولادة.

وذكرت الخطوط التركية في بيان لها: "باغتت آلام المخاض سومان نوري (26 عاما) أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية من دبي إلى برمنغهام، ووضعت مولودتها عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 10 آلاف متر في المجال الجوي الكويتي".

وأضاف البيان: "الأم وطفلتها التي سميت (هافا) بصحة جيدة".

وتابع: "الطائرة التي كان على متنها مواطنون أفغان عملوا مع بريطانيا في أفغانستان هبطت في الكويت في إجراء احترازي، لكنها واصلت رحلتها إلى وجهتها في وقت لاحق".

يذكر أن سيدة أفغانية وضعت طفلة على متن طائرة إجلاء عسكرية أمريكية عقب هبوطها مباشرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، السبت الماضي، وفقا لما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية.

المصدر: "رويترز"