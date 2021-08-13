روسيا.. كلب يذرف الدموع بعد إنقاذه - فيديو

أنقذ مواطن روسي في إقليم بريمورسكي، كلبا هزيلا بآذان ممزقة من فصيلة "تاسكا" كان يسير على طول الطريق السريع، مشيرا إلى أن الكلب بدأ يذرف الدموع عندما أخذه الرجل إلى المنزل.

ونشر المواطن الروسي مقطع فيديو لإنقاذ الكلب على موقع "إنستغرام"، وقال: "شارع فارغ. الشاحنات والسيارات تطير. وتجري مثل هذه المعجزة لوحدها.. الكلب بدأ بذرف الدموع، لا تبكي، الآن ستكون صداقات مع كلابي الخاصة.. كل، اشرب ودعنا نذهب إلى المنزل".

ويظهر مقطع الفيديو، أن الدموع كانت تترقرق في عيني الكلب، عندما بدأ الرجل بمداعبته، حنى رأسه وضغط على وجهه.

المصدر: "لينتا.رو"