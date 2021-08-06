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أمريكي يصطاد سمكة "بأسنان بشرية" في كارولينا الشمالية (صور)

متفرقات

أمريكي يصطاد سمكة
Video Screenshot
سمكة رأس الغنم
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسمكة اصطادها شاب أمريكي بولاية كارولينا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، تظهر بأسنان شبيهة بأسنان البشر.

ونشرت صفحة "جينيتس باير"، التي تهتم بنشر كل ما يخص عالم البحار، صورة السمكة التي لاقت تعليقات كثيرة تستغرب شكل الأسنان.

والسمكة من نوع "رأس الغنم"، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف.

وأشارت الأنباء إلى أن صيادا يدعى ناثان مارتن، يعمل بانتظام في الميناء، هو من اصطاد السمكة.

المصدر: "الإندبندنت"

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