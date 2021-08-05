كيف نختار البطيخ الأحمر الناضج من دون نترات؟

الصيف موسم الفواكه والخضروات والثمار بما فيها البطيخ الأحمر. ولكن بعض هذه المنتجات اللذيذة قد تحتوي على نسبة عالية من النترات، ما يجعلها خطرة على الصحة.

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ويشير المهندس الزراعي فلاديمير فيكولوف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأسمدة المعدنية تستخدم في فترة نضوج البطيخ، لأنها ضرورية لتغذية النباتات. ولكن البطيخ الأحمر الناضج تماما، لا يحتوي على النترات.

ولكن كيف نختار بطيخة ناضجة لا تحتوي على النترات؟

يقول فيكولوف، بالطبع احتواء البطيخ الأحمر على نسبة عالية من النترات يشكل خطورة على الصحة، لأنه يسبب التسمم. لذلك يجب معرفة كيفية اختيار بطيخة ناضجة وخالية من النترات.

ووفقا له، صحيح يجب أن تخضع جميع هذه المنتجات للفحص قبل طرحها في الأسواق، ولكن مع ذلك يجب أن يكون المستهلك حذرا ويعلم أن البطيخة الناضجة يكون سطح قشرتها أملس. أما البطيخة بسطح غير أملس (خشن) فعلى الرغم من أنها قد تكون ناضجة، إلا أن قشرتها سميكة. والقشرة السميكة هي دليل على وجود نسبة عالية من النترات. لذلك يجب تجنب شراء البطيخ الأحمر الذي يكون سطحه خشنا وقشرته سميكة.

المصدر: نوفوستي