هندية تنتحر بعد التقاطها صورة سيلفي مع بندقية صيد

أطلقت هندية شابة النار على نفسها في منزل زوجها ملتقطة قبل ذلك صورة سيلفي وبندقية صيد معها.

وقعت المأساة في ولاية (أوتار براديش) الهندية حيث انتحرت، راديكا جوبتا، البالغة من العمر 26 عاما.

صورة السيلفي

وقالت صحيفة The Times of India الهندية إن الفتاة تزوجت في مايو الماضي، ولكن في لحظة مصيرية أطلقت رصاصة في الطابق الثاني للمنزل.

واندفع جميع أفراد الأسرة إلى الطابق العلوي. فرأوا هناك، راديكا، مصابة بعيار ناري. وكان بجانبها بندقية صيد ذات ماسورة واحدة وهاتف بكاميرا قيد التشغيل، حيث عثر على صورة سيلفي مع البندقية.

ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث فشل الأطباء في إنقاذها وبدأ رجال الشرطة المحلية في التحقيق بملابسات الحادث.

المصدر: لايف