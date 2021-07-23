الولايات المتحدة.. مسلح يسرق سيارة إسعاف وفي داخلها مريض

قالت شرطة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بينما كان مريض ورجل إطفاء بداخل السيارة.

وقالت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات، إن المشتبه به متهم بإخراج سيارة الإسعاف من الطريق. بعد ذلك، تم إجبار رجل إطفاء خلف عجلة القيادة على الخروج من سيارة الإسعاف تحت تهديد السلاح وتركه على جانب الطريق، بينما كان هناك مريض ورجل إطفاء آخر في مؤخرة السيارة.

Southwest and Southeast officers just recovered a stolen HFD Ambulance at Southwest Freeway and Weslayan. HFD was transporting a patient to the hospital when a car ran the ambulance off the road and took the ambulance at gunpoint. One firefighter was left on the side of the road. pic.twitter.com/Ip5DRcjP5q — Houston Police (@houstonpolice) July 23, 2021

وقالت السلطات إنها استخدمت نظام تحديد المواقع العالمي لتعقب سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أن المشتبه به المسلح اعتقل بدون أي حوادث.

المصدر: AP