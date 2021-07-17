مصر.. توزيع المثلجات على الحيوانات في الحدائق لإخراجها من الحزن والاكتئاب

أعلن محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة المصرية، أنه يتم توزيع المثلجات على الحيوانات في الحدائق لمساعدتها على الخروج من الحزن والاكتئاب.

وأوضح رجائي أنه "يتم تقديم المثلجات والفاكهة الباردة وزيادة كميات المنصرف من المياه الجوفية إلى البرك والبحيرات الموجودة داخل الحديقة لتحسين نوعيتها وخفض درجات الحرارة بها".

وأشار إلى أن "هناك برامج ترفيهية وفرقا بيطرية وبرنامجا غذائيا لمتابعة حيوانات الجيزة يوميا للخروج من الحزن والاكتئاب والحالة النفسية لها".

ولفت إلى أن "منع دخول الزائرين لحديقة الحيوانات بسبب فيروس كورونا وغلق أبواب الحديقة ومنع الزائرين، ترك آثارا سلبية على حيوانات الحديقة وخاصة القرود الكبيرة مثل الشمبانزي أو القرود الصغيرة والتي تعد الأكثر حزنا لأنها اعتادت على رؤية يومية للزوار وهو ما يدفعها من الاقتراب من أي شخص داخل الحديقة خلال فترة النهار لأن الحيوانات لا تتحمل الفراغ أو العزلة، لذلك يتم تنفيذ برامج ترفيهية خاصة لها".

المصدر: "أخبار اليوم"