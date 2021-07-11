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راكب يفتح مخرج طوارئ طائرة روسية قبل إقلاعها من موسكو بسبب الحرارة (فيديو)

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راكب يفتح مخرج طوارئ طائرة روسية قبل إقلاعها من موسكو بسبب الحرارة (فيديو)
RT
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تسبب تعطل أجهزة التكييف في طائرة ركاب قبل إقلاعها من موسكو باتجاه أنطاليا، في حالة من الهلع بعد ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع أحد الركاب إلى فتح مخرج الطوارئ للحصول على تهوية.

ووقع الحادث في مطار شيريميتيفو بموسكو بسبب تأخر الطائرة، واضطرار المسافرين للجلوس داخلها لمدة ساعة، حيث لم يعمل مكيف الهواء، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، الذي انعكس على درجة الحرارة داخل الطائرة.

وبعد إحساس الركاب بالاختناق وأغمي على عدد منهم، سارع أحدهم إلى فتح مخرج الطوارئ. وتم تغيير الطائرة في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي

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