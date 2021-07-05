متحف تركي يعرض "أقدم ابتسامة" في العالم (صورة)

يستعد متحف غازي عنتاب جنوبي تركيا لعرض جرة ماء فخارية عليها رسمة "إيموجي" ابتسامة، عثر عليها قبل 4 أعوام في مدينة قارقاميش الأثرية المحاذية للحدود السورية.

وقال مدير المتحف أوزغور تشوماك، إن أعمال الحفر والبحث في مدينة قارقاميش الأثرية تتواصل منذ بدء عهد الجمهورية سنة 1923.

وأوضح أن بلدة قارقاميش كانت عاصمة على ضفاف نهر الفرات في عهد الحثيين، مبينا أن أعمال الحفر كشفت عن العديد من القطع الأثرية على مر السنوات الماضية.

وأضاف أنه من بين الآثار المستخرجة من المدينة الأثرية، جرة ماء بمقبض واحد مصنوعة من الطين وتعود إلى العصر البرونزي الوسيط.

ولفت إلى أن عمر الجرة يقدر بـ 3700 عام، وتعد أول عمل فني عليه رسمة ابتسامة في العالم، مؤكدا أن المتحف يستعد لعرض هذه القطعة الأثرية.

وأكد أن المتحف أكمل كافة الأعمال اللازمة لعرضها، مشيرا إلى أنه عند العثور عليها لأول مرة قبل 4 أعوام كانت مجزأة متناثرة القطع حيث تم ترميمها والعناية بها إلى أن أصبحت جاهزة للعرض المؤقت أمام الزوار.

وعن رسمة الابتسامة على الجرة قال مدير المتحف: "مما يثير الفضول اكتشاف أن الرموز التعبيرية المستخدمة في حياتنا اليومية على هواتفنا كانت ابتسامة مستخدمة قبل 3700 عام".

المصدر: الأناضول